В Хабаровске у Памятника партизанам возник хозяин

В Хабаровске Памятник жертвам белогвардейского террора, более известный как Памятник партизанам, благодаря прокуратуре Железнодорожного района обрел хозяина. Теперь ответственность за него ляжет на управление Росимущества

Еще каких-то 60 лет назад люди называли это место «оврагом смерти». Как гласит надпись с обратной стороны монумента, с 1918 по 1920 год белогвардейцами и интервентами здесь расстреливались борцы за Советскую власть на Дальнем Востоке.

Предводителем белоповстанческого движения в Хабаровске тогда был атаман Калмыков, прославившийся своей жестокостью и неуравновешенностью. По историческим данным, на его совести тысячи жертв, в частности, казнь австро-венгерских музыкантов (о ней говорится на мемориальной доске на здании Утеса) тоже была осуществлена по его приказу. Хотя, в плане жестокости и внесения своего «вклада» в братскую могилу, венчанную ныне памятником, японские интервенты вполне могли конкурировать с Калмыковым. Впрочем, по тем же историческим свидетельствам, именно японцы были опорой Калымкова – схожесть методов тому способствовала.

Что касается оценки личности атамана, то хотелось бы от нее воздержаться, потому что семьдесят лет советской власти, как вы сами понимаете, предполагают то, что сторона белых, извините за каламбур, весьма и весьма очернена.

Памятник партизанам был воздвигнут в 1953 году. Прилегающая к дороге часть оврага была засыпана, и на этом месте поставлен монумент. Вначале в виде простого бетонного куба, а позже, в 1960 году, был установлен тот памятник, что мы наблюдаем сейчас.

В источниках говорится о нескольких тысячах жертв Калмыкова и японских интервентов, однако существует информация, что красными этот овраг также использовался как место казни. Если в начале на этом месте расстреливали японцы, то впоследствии там же расстреляли самих японцев.

Существует мнение, что установка монумента была не только данью памяти, но осознанной необходимостью: в то время активизировались так называемые черные копатели (хотя такого понятия тогда не было). Люди раскапывали братскую могилу в поисках трофеев, японских знаков отличия и т.д.

Нет никаких свидетельств о перенесении захоронений, так что мы имеем основания полагать, что жертвы революции все еще там, под насыпью, на которой стоит памятник.

Следует отметить, что место это среди хабаровчан считается «дурным», нехорошим. Вспомнить хотя бы произошедшее несколько лет назад убийство, когда в овраге за памятником был найден расчленённый труп девушки. Народ поговаривает, что нашли не все части тела, то есть имел место и каннибализм.

Место и впрямь не очень приятное: то ли из-за крови, которой основательно пропитана эта земля, то ли из-за подростков, которые имеют обыкновение пить на ступеньках монумента.