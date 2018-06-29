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В Хабаровске мужчина по пьяни ударил товарища отверткой в шею
В Хабаровске трое мужчин и девушка пили-беседовали в одном из частных домов на улице Выборгская. Один из хабаровчан -28-летний горожанин из-за пустяка пришел в ярость и ударил отверткой в шею 28-летнему товарищу по пьянке, сел на мопед и уехал.
Рана оказалась неглубокой. Приехала Скорая помощь. Врачи обработали рану, наложили повязку и оставили пострадавшего на месте пьянки.
Стоит отметить, что 28-летний мужчина ранее был осужден и находился на испытательном сроке. По всей видимости, испытательный срок вполне модет стать реальным после встречи с российским правосудием, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
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