Для хабаровчанина вояж в Город Юности закончился тюрьмой

В Хабаровске на автомобиле «Импреза» двое молодых людей приехали на гулянку в частный дом на Красной речке. Выпили-побеседовали и всякое-такое, 22-летний парень утомился и товарищ дал ему ключи от своей машине, чтобы тот в ней малость отдохнул.

22-летний парень завел двигатель и уехал на «Импрезе» в город Юности, где планировал продать машину. Продажа не состоялась, и угонщик рванул в поселок Солнечный.

Стоит отметить, что парень среднее образование не осилил. За кражи до совершеннолетия он провел три с половиной года в колонии. На воле он пробыл четыре года, так и не устроившись на работу.

Некоторые девицы особенно падки на такую уголовщину. Медом что ли, уголовники для них обмазаны? В Солнечном с парнем познакомилась местная красотка и согласилась с ветерком прокатиться на «Импрезе»?

Закончилось тем, что пока она не отдала свою золотые цацки, юноше ее не отпустил.

Полицейские его «вычислили», началась погоня. Парень бросил автомобиль в лесопарковой полосе, удачно сбежал, сел в поезд и попытался уехать в Улан-Удэ, где и был пойман стражами правопорядка.

Суд учел все криминальные подвиги фигуранта и приговорил его к пяти годам в колонии строгого режима, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».