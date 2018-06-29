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Для хабаровчанина вояж в Город Юности закончился тюрьмой
В Хабаровске на автомобиле «Импреза» двое молодых людей приехали на гулянку в частный дом на Красной речке. Выпили-побеседовали и всякое-такое, 22-летний парень утомился и товарищ дал ему ключи от своей машине, чтобы тот в ней малость отдохнул.
22-летний парень завел двигатель и уехал на «Импрезе» в город Юности, где планировал продать машину. Продажа не состоялась, и угонщик рванул в поселок Солнечный.
Стоит отметить, что парень среднее образование не осилил. За кражи до совершеннолетия он провел три с половиной года в колонии. На воле он пробыл четыре года, так и не устроившись на работу.
Некоторые девицы особенно падки на такую уголовщину. Медом что ли, уголовники для них обмазаны? В Солнечном с парнем познакомилась местная красотка и согласилась с ветерком прокатиться на «Импрезе»?
Закончилось тем, что пока она не отдала свою золотые цацки, юноше ее не отпустил.
Полицейские его «вычислили», началась погоня. Парень бросил автомобиль в лесопарковой полосе, удачно сбежал, сел в поезд и попытался уехать в Улан-Удэ, где и был пойман стражами правопорядка.
Суд учел все криминальные подвиги фигуранта и приговорил его к пяти годам в колонии строгого режима, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
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