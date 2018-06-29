В Хабаровске мужчина празднично расстрелял соседский дом

В Хабаровске Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор 51-летнему мужчине, который стрелял со своего балкона в новогоднюю ночь. Суд приговорил горожанина к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Хабаровчане неистово расстреливали петардами старый год, потом год наступивший. Непосвященному, допустим, буддисту, незнакомым с выходом радости у жителей дальневосточной столицы, явно могло показаться, что в городе идут кровавые бои.

Некий 51-летний ране не судимый мужчина с балкона дома на улице ул.Карла Маркса 144/2в сделал несколько выстрелов из охотничьего оружия. Пуля пробила окно квартиры дома напротив и просвистела в нескольких сантиметрах от девушки, отслеживающей праздничный фейерверк.

Сообщение о стрельбе по жилому дому стало предметом обсуждения в социальной сети Instagram. Как сообщают пользователи, стрельба велась в новогоднюю ночь в разгар фейерверка и едва не стала причиной гибели человека.

Мужчина добровольно пришел в полицию и сдался. На допросе он пояснил, что распивал спиртное с родственниками, и у него возникла идея выстрелить с балкона в воздух, что он и сделал

Мужчина владеет четырьмя единицами оружия, но сроки лицензий на них истекли в 2017 году. Во время обыска в квартире обнаружены патрон и пневматическое ружье. Гладкоствольный охотничий карабин, из которого хабаровчанин стрелял в окно соседей, сотрудники полиции изъяли.