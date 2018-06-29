В Хабаровском крае активизируют привлечение коммерсантов к оказанию услуг в соц.сфере

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел совещание по модернизации социальной сферы, привлечению новых поставщиков. На совещании обсудили вопросы поддержки доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей к оказанию услуг в этой сфере. Участие в работе приняли члены Правительства края, представители некоммерческих организаций, социального предпринимательства.

Как рассказал заместитель Председателя Правительства края – министр экономического развития края Виктор Калашников, политика по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере реализуется Правительством Хабаровского края с 2014 года. Координация вопросов планирования и реализации мероприятий по данному направлению возложена на рабочую группу по содействию развитию конкуренции. Вопросы развития СОНКО как поставщиков социальных услуг также обсуждаются на заседаниях Совета по поддержке СОНКО.

В совещании были заслушаны доклады отраслевых министерств по доступу негосударственных поставщиков к социальным услугам (здравоохранение, социальная защита, образование, культура, физкультура и спорт).

За 2016 – 2017 годы почти в 2 раза выросло количество негосударственных поставщиков, наибольший рост наблюдался в сфере социальной защиты населения и медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Ежегодно увеличивается доля бюджетных средств, направленных негосударственному сектору в общем объеме средств, выделяемых на оказание услуг в сферах социальной защиты населения, здравоохранения и образования.

Всего негосударственным сектором ежегодно осваивается более 1 млрд. рублей с учетом ОМС. В крае в социальной сфере реализуется 8 проектов на условиях государственно-частного и муниципально-частного партнерства края.

В 2017 году 47 СОНКО края выиграли гранты Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества на сумму более 65 млн. рублей. Это лучший результат в Дальневосточном федеральном округе.

Вместе с тем, в выступлениях представителей некоммерческого сектора отмечено, что основные показатели развития негосударственного сектора в социальной сфере остаются на невысоком уровне. Органам исполнительной власти края "социального блока" рекомендовано предусмотреть поэтапное выделение объемов услуг, оказываемых населению подведомственными учреждениями социальной сферы, для передачи негосударственным (немуниципальным) поставщикам с использованием опыта других субъектов Российской Федерации.

"Задача Правительства края, органов исполнительной власти – организовать работу, создать необходимые условия – правовые, инфраструктурные и финансовые – для привлечения некоммерческих, негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере", – подчеркнул Губернатор Вячеслав Шпорт.