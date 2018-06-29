Убийц собирателя шишек в Хабаровском крае не выпустят на волю

Амурских тигров, отловленных в Хабаровском крае по «подозрению» в нападении на сборщика шишек, на волю не выпустят: самку отправят в Московский зоопарк, а самца оставят в реабилитационном центре для воспроизводства.

Напомним, что в Бикинском районе 43летний мужчина пошел в таййгу по кедровые шишки. Домой он не вернулся. Его растерзанное тело его было найдено около села Бойцово. Специалисты стали подозревать в убийстве амурского тигра.

Кстати, ДНК-экспертиза не смогла достоверно определить причастность хищников к инциденту.