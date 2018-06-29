Новости
Убийц собирателя шишек в Хабаровском крае не выпустят на волю
Амурских тигров, отловленных в Хабаровском крае по «подозрению» в нападении на сборщика шишек, на волю не выпустят: самку отправят в Московский зоопарк, а самца оставят в реабилитационном центре для воспроизводства.
Напомним, что в Бикинском районе 43летний мужчина пошел в таййгу по кедровые шишки. Домой он не вернулся. Его растерзанное тело его было найдено около села Бойцово. Специалисты стали подозревать в убийстве амурского тигра.
Кстати, ДНК-экспертиза не смогла достоверно определить причастность хищников к инциденту.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 407
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 999
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 039
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 939
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136