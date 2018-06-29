Развитию Аяно-Майского района Хабаровского края даст толчок дорога в Якутию

В Хабаровском крае строительство автомобильной дороги Амга – Югоренок – Нелькан – Аян, то есть от Охотского моря вглубь Якутии, даст колоссальный толчок в развитии Аяно-Майского района и всего севера региона. Такое мнение высказал глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев.

«Эту дорогу вести просто так смысла нет, она должна к морю выйти. Море - это портовое хозяйство, развитие, это товарооборот, это рабочие места. Вот это действительно та точка роста для района, которая сегодня может дать такой толчок», - рассказал Алексей Ивлиев.

Идея воссоздания аянского тракта муссируется уже давно, с разно степенью активности. Буквально еще 10-15 лет назад, когда в Аяно-Майском районе и в Якутии работали такие артели, как «Амур», «Прибрежная» и «Восток», дорога поддерживалась в состоянии, пригодном для круглогодичного проезда - по ней старатели завозили необходимое оборудование и продовольствие.

«Дорога содержалась, когда артели были. Они завозили свои грузы морем в Аян и потом перевозили в захребтовую часть. Они держали и зимой эту дорогу, стояли на перевале, несмотря ни на какие снега, ветра: чистили, машины ездили, содержали. Но это была оправданно с точки зрения экономики: доходы позволяли такие затраты нести», - рассказал Алексей Ивлиев.

Сегодня участок между Аяном и Нельканом не эксплуатируется. А вот из Нелькана через сеть дорог соседней Якутии можно добраться на проходимой технике до Хабаровска и обратно.

«В зимний период из Хабаровска по дорогам Якутии, по дорогам, которые проложены были артелями в захребтовой части района, наши предприниматели перемещают груз на «Уралах» до Нелькана: закупают продукты питания, материалы, топливо и по зимникам возвращаются в Нелькан», - рассказал Алексей Ивлиев.

По мнению главы Аяно-Майского района, сегодня восстановить проезд на всем протяжении трассы от моря до Якутии можно. Важно только понять – кому это надо, и кто возьмет на себя затраты по строительству и содержанию дороги.

«Я считаю, что в экономическом плане заинтересована больше Якутия в выходе к морю, потому что сегодня их транспортная логистика - она более затратная, чем если бы была через Охотское море», - рассказал Алексей Ивлиев.

В 2016 году Хабаровский край и Республика Саха (Якутия) подписали в Охотске соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на ближайшие 6 лет. Данное соглашение предусматривало создание рабочей группы, которая должна работать над проектом дороги.

«В принципе, сегодня в зимний период Якутия может выходить. Если они сегодня возьмут этот участок, допустим, от Нелькана до Аяна на свое содержание, то они могут двигаться. Но насколько это им затратно и целесообразно в этот период? И готовы ли они такие затраты нести?», - рассказал Алексей Ивлиев.

Дорога из Аяна на территорию Республики Саха (Якутия) неоднократно входила в различные федеральные и краевые программы, назывался даже срок окончания ее строительства – 2014 год. По факту на сегодня по ней возможен только проезд по «зимникам» из Хабаровска через Якутию до Нелькана.

«На мой взгляд, может быть, не стоит ее пытаться сделать на федеральном уровне, потому что это сумасшедшие нормативы: полосы, покрытие и тому подобное. Сделайте обычную дорогу четвертой категории - грунтовую дорога, чтобы проезд был», - рассказал Алексей Ивлиев.

Кстати, аянский тракт использовался на протяжении всей истории освоения Дальнего Востока: по нему ходил Геннадий Невельской, им пользовались красноармейцы и белогвардейцы во времена гражданской войны.