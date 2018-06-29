В Хабаровске отравление ученика гимназии обойдется в 40 тысяч

В Хабаровске здоровье детей власть оценивает недорого. Чего там! Еще настругают! Не куплено же! Пример? Пожалуйста!

В школьной столовой гимназии № 3 ребенок подхватил кишечную инфекцию. Его мать потребовала у учреждения компенсацию в 150 тысяч рублей. Центральный районный суд уменьшил эту сумму в шесть раз.

Мать ребенка подала в суд только в июне. Естественно, что ей не удалось доказать, что ее сына отравили именно в январе. Правда, аирус обнаружили у ребенка тот же самый, что и в школьной столовой.

В итоге суд удовлетворил иск Елены Воробьевой только частично – в размере 40 тысяч рублей. Что в дни экономического фиаско эти деньги? Так, апельсины не китайские в Самбери купить, да на пару дней в Приморье на море ребенка отвезти.