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В Хабаровске отравление ученика гимназии обойдется в 40 тысяч
В Хабаровске здоровье детей власть оценивает недорого. Чего там! Еще настругают! Не куплено же! Пример? Пожалуйста!
В школьной столовой гимназии № 3 ребенок подхватил кишечную инфекцию. Его мать потребовала у учреждения компенсацию в 150 тысяч рублей. Центральный районный суд уменьшил эту сумму в шесть раз.
Мать ребенка подала в суд только в июне. Естественно, что ей не удалось доказать, что ее сына отравили именно в январе. Правда, аирус обнаружили у ребенка тот же самый, что и в школьной столовой.
В итоге суд удовлетворил иск Елены Воробьевой только частично – в размере 40 тысяч рублей. Что в дни экономического фиаско эти деньги? Так, апельсины не китайские в Самбери купить, да на пару дней в Приморье на море ребенка отвезти.
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