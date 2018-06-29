Хабаровский край: Зайчонок- снежок

Оксана Ким, 12 лет. МКОУ СОШ им. Героя России Пассара М.А., с. Сикачи-Алян, Хабаровский муниципальный район

Когда-то на свет родился зайчонок. Он был самым белым, самым пушистым среди своих братьев и сестёр. Посмотрела на него мама и назвала — Снежком.

За то, что он был не такой как все, сверстники его не любили и гнали от себя. Они ему говорили:

— Ты всех нас выдашь. Тебя видно хорошо!

Бедному Снежку приходилось не сладко. Он один гулял по полям, по лесам. Летом густые травы скрывали его, и он мог издалека наблюдать за другими зайчатами, как они играют и резвятся.

Часто прибегал он к маме: плакал и жаловался на обидчиков. Но мама только гладила его по белой голове, и, улыбаясь, говорила:

— Не плачь, Снежок, скоро полетят с неба белые перья, и все зайцы будут как ты — белые, и тогда никто не будет тебя дразнить.

Снежок, молча, слушал маму и представлял, как все вокруг будут белые. Вот наступит счастье для него. Зайчата будут с ним играть, а ведь это так весело.

— Мама, а когда это случится, долго еще ждать?

— Не торопись, Снежок, все в своё время. С начало все будет золотое, потом с деревьев опадет листва, и задуют холодные ветра. А затем полетят белые перья, и все покроется белым ковром.

И Снежок вдруг испугался.

— Мама, а что мы будем кушать, травка останется?

— Мы будем кушать кору, молодые веточки деревьев, — сказала мама.

И с этого времени Снежок стал ждать, он так этим увлекся, что даже перестал обижаться на других зайцев, которые не принимали его в свои игры.

Все произошло так, как и говорила мама: с начала все стало желтым — и деревья и трава. Листья падали с деревьев, и с ними Снежок играл в салочки. Затем подули холодные ветра. Листья улетели, и в лесу все стало серое, мрачное. Снежок от ветра прятался в укромных местах, чтобы не замерзнуть. Он впервые попробовал грызть кору. Она ему не понравилась, но травки уже не был о.

И вот однажды утром с неба стали падать белые перья. Сначала их было мало, и они были маленькие, потом всё больше и больше. И вот уже вокруг все стало белым бело. Снежок не мог оторвать глаз от этой красоты. Зайцы стали медленно выбираться из своих укрытий, и только сейчас он увидел, что все они стали белые, как он. Зайцы смотрели на себя и на Снежка. Они были очень удивлены и больше никогда не прогоняли его, а играли все вместе на любимой полянке.

И ждали прихода лета.

P.S. На страницах «МД XXI век» - сочинения, сказки, рисунки ребят - участников творческого конкурса «Бережем Планету вместе», который в феврале этого года проводил Хабаровский краевой центр развития детей и юношества. В конкурсе 2018 года приняли участие 755 ребят из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Охотского, Ульчского, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванского, Солнечного, Хабаровского районов.

Детские экологические сказки собраны в красочный сборник, который на днях выйдет в свет. Издание адресовано воспитателям, педагогам дополнительного образования, учителям образовательных учреждений и может быть использовано для занятий по экологии и окружающему миру с детьми разного возраста, ведь сказки помогают воспитывать в детях чувство любви к природе, чувство ответственности за мир вокруг и показывают красоту родной земли, делают занятия более интересными.