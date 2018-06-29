Фанат хабаровских живодерок «пошел по аморалке»

Фаната жительниц Хабаровска - звезд российского живодерства Алены Савченко и Алины Орловвой настигла кара, не небесная, конечно, в вполне земная.

Напомним, вся эта история началась с того, что интернет-пользователи разоблачили двух несовершеннолетних жительниц Хабаровска, которые выкладывали в Сеть фото и видео, где они мучили и убивали животных. «На своих страницах девушки публиковали фотографии животных – здоровых, покалеченных и убитых. На некоторых снимках можно увидеть внутренности собак и кошек. Иногда мертвых животных подвешивали на стену при помощи гвоздей.

Сиюня по август 2016 года Алена Савченко и Алина Орлова на втором этаже недостроенного здания, на улице Юнгов убили не менее 15 собак, кошек, голубей. Кроме того, девушки с оружием напали на жителя города и отобрали у него деньги. Одна из девиц разместила на своей странице в популярной социальной сети изображения, выражающие явное неуважение к обществу с целью оскорбления религиозных чувств верующих.

Также одна из девушек и Виктор Смышляев сняли и смонтировали видеоролик с участием мужчины, «направленный на унижение достоинства человека по признакам принадлежности к социальной группе». Видеоролик они опубликовали на странице одной из социальных сетей, показав его также коллегам мужчины.

В итоге Алена Савченко приговорена к лишению свободы сроком на четыре года и три месяца, Алина Орлова - на три года и десять месяцев. Отбывать наказание девушки будут в исправительной колонии общего режима. Их «коллега» 18-летний Виктор Смышляев приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Что касается студента философского факультета Санкт-Петербургсклгл государственного университета Антона Приживого - фаната звезд живодерства, то он создал группы поддержки осужденных хабаровских живодерок и помогал их родственникам собирать деньги на адвокатов.

На заседании комиссии по этике молодой человек заявил, что не разделяет жестокое отношение к животным, а группы им были созданы для того, чтобы поддержать девушек, на которых ополчилось общество.

Санкт-Петербургский государственный университет отчислил парня из-за несоответствия моральным и этическим нормам университета. Его обвинили в создании групп «ВКонтакте», которые «потворствуют и пропагандируют жестокое обращение с животными».

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