В Хабаровском крае прошла акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция»

Хабаровский край завершил свое участие в III Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция», направленной на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, передав эстафету Амурской области.

С 25 по 27 июня мобильные лаборатории побывали в Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Хабаровске и Троицком. Бесплатное анонимное тестирование в них прошли 1218 жителей Хабаровского края. Свой ВИЧ-статус проверили и работники Эксплуатационного локомотивного депо Комсомольска-на-Амуре - структурного подразделения Дальневосточной дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД». В рамках акции также был проведен обучающий семинар «ВИЧ-инфекция в практике специалистов первичного звена», в ходе которого слушатели получили современные сведения по принципам сдерживания эпидемического процесса ВИЧ-инфекции, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям.

Итоги акции были подведены на торжественном мероприятии 28 июня. В церемонии закрытия акции в регионе приняли участие и.о. начальника управления организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Хабаровского края Елена Волкова, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный Медицинский Исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболевании?» Минздрава России, доктор медицинских наук, Григорий Каминский, заместитель главного врача КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Минздрава Хабаровского края Татьяна Костакова, представители Российского Красного Креста по ДФО, Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе края, Хабаровской епархии.

В приветственном слове к участникам мероприятия Елена Волкова отметила, что «Хабаровский край с радостью принял участие во Всероссийском проекте «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Любая акция, направленная на увеличение охвата профилактикой и диагностикой, может носить только положительный характер. Объективно полезным будет и то, что проведение акции активно освещается в СМИ, она может заинтересовать людей, привлечь тех, кто по какой-то причине пропустил или не знал о ранее проводимых мероприятиях по анонимному тестированию». Подводя итог, Елена Волкова выразила благодарность Министерству здравоохранения Российской Федерации, а также всем участникам и организаторам акции за предоставленную жителям края возможность пройти добровольное бесплатное анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию.

Григорий Каминский обратил внимание присутствующих, что за время проведения акции «нанесен серьезный удар по заболеванию, которое, если его не замечать, представляет большую угрозу. Вызов эпидемии ВИЧ в России очень силён. Эпидемия вовлекает все больше людей, угрожая их жизни и здоровью. Выражаю благодарность Хабаровскому краю за труд и активное участие в акции. Мы надеемся, что именно с этой земли в Российской Федерации придет ликвидация ВИЧ-инфекции», - сказал в заключение Григорий Каминский.

Председатель Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе Хабаровского края Евгений Солоненко в своем выступлении поприветствовал организаторов и участников акции, отправившихся в путешествие через всю страну, чтобы сделать ее население более здоровым. «Сегодня не приходится говорить о том, почему подобные мероприятия имеют огромное значение, это очевидно - ВИЧ болеют миллионы людей по всему миру. Современные условия таковы, что люди свободно передвигаются по всем странам, да и само заболевание тоже носит не локальный характер, оно не укрепилось в каком-то конкретном регионе. ВИЧ распространяется по стране. Поэтому, когда речь идет о любых инициативах по профилактике и диагностике ВИЧ-инфекции нам остается лишь всячески поддерживать их проведение и оказывать посильную поддержку», - констатировал Евгений Солоненко.

Руководитель Управления Роспотребнадора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева выразила признательность организаторам акции за серьезную профилактическую работу, проведенную на территории Хабаровского края. «Благодаря акции у людей происходит формирование приверженности проходить обследование на ВИЧ. Мы как медики и профилактики знаем эту болезнь, боремся с ней, но порой донести информацию до широких масс бывает очень сложно. В рамках этой акции есть возможность легко и в доступной форме донести знания до людей, привлекая все больше людей к обследованию на ВИЧ-инфекцию», - отметила она.

Зампредседателя Российского Красного Креста по ДФО, председатель Хабаровского краевого отделения «Российский Красный Крест» Виктория Макарчук поздравила собравшихся с завершением акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Хабаровском крае. Она отметила значимую роль гражданского общества и добровольцев в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции. «Их работа направлена на информирование населения о путях передачи заболевания и привлечение населения к ежегодному прохождению тестирования на ВИЧ. Наша цель: здоровое поколение - здоровый Хабаровский край - здоровая Россия! Я надеюсь к 2020 году мы придем к тому, что в Хабаровском крае не будет выявлено ни одного нового случая ВИЧ-инфекции», - сказала она.

Акция прошла при активном участии ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Хабаровского края», сотрудники которого оказали должное медицинское сопровождение, проводили тестирование, дотестовое и послетестовое консультирование. В заключительном слове заместитель главврача КГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" Министерства здравоохранения Хабаровского края Татьяна Костакова от имени коллектива и руководства поблагодарила за проведение столь масштабных мероприятий. «Можно сказать, что III Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» - это автоэкспресс в здоровое будущее страны. Кому, как не специалистам центра «АнтиСПИД» знать, насколько распространен сегодня ВИЧ и какую опасность он несет. Это ни в коем случае не локальная проблема, она не ограничивается одним единственным регионом и, конечно же, есть она и у нас в Хабаровском крае. Мы уверены, что мероприятие общероссийского уровня подобное сегодняшнему, просто не может не дать свои плоды в сфере борьбы с ВИЧ-инфекцией. Ведь даже несколько выявленных человек – это спасенные граждане страны, это предотвращение распространения заболевания и неоценимый вклад в борьбу с ним в будущем», – отметила она.

В конце мероприятия состоялась торжественная передача флага региона организаторам акции в знак участия Хабаровского края в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». По итогам акции все собранные флаги будут выставлены на форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, который пройдет в Москве в ноябре этого года.

Напомним, что Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет с 12 июня по 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

Справочно:

Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию третий год подряд проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, которая утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 года №2203-р.

В 2016 году акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию проходила в крупных торгово-развлекательных центрах 10 регионов страны, в течение 2 недель в каждом.

В 2017 году акция проводилась совместно с ОАО «РЖД». Через 24 региона в составе регулярных поездов следовал специально оборудованный вагон, в котором все пассажиры поезда имели возможность сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. В каждом городе была предусмотрена остановка на несколько дней, в течение которых пункт тестирования перемещался на железнодорожный вокзал.

Всероссийская акция Минздрава России направлена на привлечение внимания и информирование граждан о проблеме ВИЧ/СПИДа, мотивирование к прохождению тестирования на ВИЧ-инфекцию, а также снижение дискриминации и стигматизации ВИЧ-положительных граждан.

Подробный план мероприятий и материалы по профилактике ВИЧ/СПИДа размещены на сайте www.o-spide.ru