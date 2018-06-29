Комсомольск-на-Амуре станет промышленным городом-садом

В Хабаровском крае производится больше половины дальневосточного объема продукции машиностроения и около 80 % металлургии. Всего в данных отраслях занято более 100 организаций, на которых трудится 28,5 тысяч человек. Эти предприятия являются крупнейшими налогоплательщиками края. В 2017 году в бюджет перечислено около 2,9 млрд рублей.

Реализация комплексного плана развития города Юности обеспечила условия для роста объемов выпуска продукции.

«Важнейшей задачей является сохранение достигнутых объемов производства. С госкорпорациями и федеральным центром, руководителями субъектов РФ мы прорабатываем вопрос обеспечения новыми заказами. В перспективе может появиться проект по строительству грузопассажирского судна для Камчатского края. Кроме того, на 2019 год в сторону увеличения планируется скорректировать программу выпуска самолетов Сухой Суперджет 100», - отметил Сергей Ивашкин.

Планы превеликие у власти! Еще чуть-чуть потерпеть жителям Комсомольска-на-Амуре мытарства и превратится город особого президентского внимания в город сад, в город счастливых людей и город, где увеличится объемы подготовки и рекрутинга высокопроизводительных кадров по инженерно-техническим направлениям на 25% к 2025 году.А еще в Городе Юности увеличится средняя загрузка предприятий авиа- и судостроения в 1,5-1,7 раза или до 67% к 2025 г. В металлургической отрасли объем отгруженной продукции к 2025 г. должен вырасти в 4,3 раза по сравнению с 2016 г.

«Заживем однако! » - шепчут жители Комсомольска-на-Амуре и сжимают кулачки. Ну а кто-то из чиновников птирает потные ладошки, - промышленный сектор Комсомольска-на-Амуре в ближайшие семь лет получит на развитие производства более 250 млрд рублей. об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Безпрозванных в ходе расширенного заседания правительства края по вопросу о состоянии и развитии машиностроения и металлургии региона 28 июня 2018 года.