В Хабаровском крае идет война с наркоторговлей

В Хабаровском крае выявлено в два раза больше, чем в прошлом году, организованных преступных групп, занимающихся продажей наркотиков.

Стражи правопорядка впервые «накрыли» притоны, где употребляют «синтетические» наркотики.

Однако, развитие инфо- технологий, изменение способов совершения преступлений осложняют процесс их выявления. Преступниками активны ви интернете, создают специальные сайты, гд продаются наркотические вещества.

При этом органами полиции факты сбыта наркотических средств путем создания интернет-сайтов не расцениваются как деятельность организованной преступной группы лиц.

В связи с выявленными нарушениями и недостатками в работе по противодействию преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, заместитель прокурора края Максим Собчук в июне текущего года заместителя начальника УМВД России по краю внес требование.

Одновременно городскими и районными прокурорами начальникам территориальных подразделений органов внутренних дел внесено 8 требований, 1 представление и 2 информации, акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены.