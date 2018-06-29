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В Хабаровском крае идет война с наркоторговлей
В Хабаровском крае выявлено в два раза больше, чем в прошлом году, организованных преступных групп, занимающихся продажей наркотиков.
Стражи правопорядка впервые «накрыли» притоны, где употребляют «синтетические» наркотики.
Однако, развитие инфо- технологий, изменение способов совершения преступлений осложняют процесс их выявления. Преступниками активны ви интернете, создают специальные сайты, гд продаются наркотические вещества.
При этом органами полиции факты сбыта наркотических средств путем создания интернет-сайтов не расцениваются как деятельность организованной преступной группы лиц.
В связи с выявленными нарушениями и недостатками в работе по противодействию преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, заместитель прокурора края Максим Собчук в июне текущего года заместителя начальника УМВД России по краю внес требование.
Одновременно городскими и районными прокурорами начальникам территориальных подразделений органов внутренних дел внесено 8 требований, 1 представление и 2 информации, акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены.
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