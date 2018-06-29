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Губернатор Хабаровского края поздравил кораблестроителей
29 июня мы во второй раз отмечаем День кораблестроителя. Этот праздник учрежден в память об историческом событии 1667 года, когда началось строительство первого в России военного корабля "Орел".
Для нашего края это ещё и дата, когда был открыт завод № 151, известный нам как Хабаровский судостроительный завод.
За 65-лет успешной работы со стапелей завода сошло более 350 кораблей и судов разных классов и назначений по 20 проектам, построено более 20 боевых кораблей на экспорт. В настоящее время завод строит два тяжелых плавучих причала для нужд Минобороны России, успешно работает для гражданского флота. Пассажирское судно проекта А45-2 "70 лет Победы" высоко оценено Президентом России и нашими зарубежными партнерами.
Большой объем заказов выполняет также Амурский судостроительный завод. Ведется строительство корветов для Военно-Морского Флота России, двух судов снабжения по заказу компании "Газфлот", двух морских автомобильно-железнодорожных паромов ледового класса для транспортного сообщения с островом Сахалин.
В этот день по праву принимают поздравления специалисты других профильных предприятий: Хабаровского завода судомашиностроения им. Горького, 179-го судоремонтного завода, судоремонтных предприятий "Босантур - ДВА", "Дальневосточной судоремонтной корпорации", судоремонтной компании "Транзит".
Уважаемые кораблестроители! Уверен, вы и впредь будете успешно решать вопросы государственной значимости, обеспечивать транспортные коммуникации и национальную безопасность России.
Выражаю глубокую признательность ветеранам, коллективам судостроительных и судоремонтных предприятий края за профессионализм и ответственность, за вклад в обеспечение обороноспособности страны.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и семь футов под килем!
Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт
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