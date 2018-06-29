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В Хабаровском крае растут экспортные поставки соков в Китай
В Хабаровском крае выполняется задача, поставленная на федеральном уровне, – нарастить к 2024 году экспортные поставки, в том числе продуктов питания и напитков. По информации министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, на сегодняшний день из региона на экспорт отгружают более 60 наименований продукции – мёд, мороженое, пиво и напитки.
«В министерстве торговли, пищевой и перерабатывающей промышлености намерены ежегодно выводить на экспорт по два новых предприятия. Эта цифра могла быть больше, но пока в Китай запрещено ввозить молочную и мясную продукцию. Планы по открытию китайского рынка для этой российской продукции обсуждаются на межправительственном уровне. Здесь мы видим резерв на перспективу – увеличить экспортные поставки не только за счет наращивания объемов, но и за счет вывода на внешние рынки новых видов продукции», - сообщил министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.
Он добавил, что в Хабаровском крае есть предприятия, которые активно продвигают свою продукцию на экспорт. Среди них молокозавод ДАКГОМЗ, где выпускают 93 процента мороженого в крае. Благодаря налоговым льготам в рамках ТОСЭР, увеличены вложения на модернизацию производства, установлено новое оборудование по производству мороженого. Завод, участник проекта Российского экспортного центра «Сделано в России», стал первым предприятием в крае, получившим статус «Российский экспортёр». Первая партия мороженого 3,5 тонны уже доставлена в Китай.
За последние 2 месяца сотрудничать с РЭЦ стали ещё 2 компании: вода «Ильинская», а также производитель соков «Золотой Юг».
Хорошую динамику показывает компания «Золотой Юг». Если в прошлом году в КНР было поставлено 84 тонны продукции, то за 5 месяцев этого года цифра превысила 170 тонн. «На сегодняшний день мы заключили договоры с тремя дистрибьюторами Китая – в городских округах Суйфыньхэ, Муданьцзян и Хэйхе. Увеличиваются как объёмы, так и география поставок. К уже действующим экспортным позициям хотим добавить морсы с дальневосточной ягодой: брусникой, клюквой, жимолостью. Сейчас одна из главных задач – попасть в федеральные торговые сети Китая. Это сложно, но у нас есть преимущества, в частности – приемлемые цены», - отметил генеральный директор компании Алексей Андрусенко.
Объем экспорта в 2017 году в регионе увеличился на 38 процентов и составил 2,1 млрд долларов США, доля продовольственных товаров – 12 процентов. Среди субъектов ДФО Хабаровский край занимает 4 строчку рейтинга, на его долю приходится 9 процентов экспорта продукции АПК макрорегиона.
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