В районах Хабаровского края неоднозначно восприняли повышение МРОТ

Неоднозначно в северных районах Хабаровского края отнеслись к увеличению минимальной заработной платы. Напомним, теперь работник с учетом «северных» и районного коэффициента должен получать не менее 22 тысяч рублей.

«Сейчас просто уборщица будет получать 22 тысячи рублей. Это хорошо, это прекрасно. Но с другой стороны, есть руководители, начальники дизельных электростанций с высшим образованием, которые получают 23 тысячи рублей: у него стаж работы 20 лет, он материально-ответственное лицо, а получает 23-24 тысячи. И уборщица 22. Хотя, я рад за уборщицу», - поделился мнением глава Ульчского района Федор Иващук.

Увеличение минимальной зарплаты в северных районах привело к дефициту муниципальных бюджетов. Так, в Ульчском районе на выплату зарплаты работникам бюджетных организаций, с учетом требований по «минималке», не хватило 42 млн рублей. Недостающую сумму в фонд оплаты труда добавило правительство Хабаровского края.

«По предприятиям ЖКХ хуже. Это не учтено в тарифе, хотя ясно, что сейчас пойдут дополнительные расходы предприятия. Зарплату он не имеет право не платить. Тут уже выбор: либо ремонтные работы не делать перед зимним периодом, либо не платить налоги. Вот опять дилемма: если не будет ремонтных работ, как в зиму войдем? Не будет платить налоги - банкротство предприятия, тоже не очень», - рассказал Федор Иващук.