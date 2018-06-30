В мэры Хабаровска идет депутат Смолькин

Депутат Хабаровской городской Думы, председатель регионального отделения «Партии народной свободы» (ПАРНАС) Евгений Смолькин, 30 июня был выдвинут на общем собрании партии «ПАРНАС» кандидатом в Мэры города Хабаровска.

Сразу же после общего собрания партии Депутат Смолькин вместе с единомышленниками сдал документы на выдвижение, после чего, получив разрешение, открыл специальный избирательный счет для финансирования выборов. После этого Евгений Смолькин вновь вернулся в избирательную комиссию города и сдал документы для регистрации кандидатом в Мэры

Евгений стал самым первым выдвинутым кандидатом, сдавшим документы для регистрации кандидатом (в настоящее время, помимо Евгения Смолькина, есть еще только один кандидат в Мэры, но он только сдал документы для выдвижения кандидатом, и до сих пор не сдал документы для регистрации кандидатом, продолжает их сбор).

Одна из сторонниц Евгения Смолькина, Любовь Белова вручила ему цветы после сдачи документов для регистрации и прочитала собственные стихи, посвященные выдвижению Депутата Смолькина в Мэры города, высказала теплые слова поддержки и поздравление с совершенным серьезным шагом в политической карьере.

Евгений Смолькин высказал твердую уверенность в том, что только он сможет достойно представить оппозицию на этих выборах и объединить вокруг себя всех несогласных, поскольку решение о выдвижении было принято по результатам двух месяцев проведения многочисленных встреч в трудовых коллективах, а Евгений Смолькин имеет большой электоральный опыт, дважды избирался Депутатом и уже сейчас объединяет вокруг себя все здоровые реальные оппозиционные силы.

Евгений заявил: «Мы должны на этих выборах показать, что оппозиционные силы во главе с Михаилом Касьяновым пользуются народной поддержкой, и поставить точку в вопросах о лидерстве в оппозиции. Настоящая оппозиция объединяется только вокруг политической фигуры Михаила Касьянова, все остальное в текущей политической ситуации - это либо «политическое детство», либо «популизм». А мы не имеем права заигрывать с массами, оболваненными пропагандой. Наоборот, именно мы должны нести правду в массы и принципиально отстаивать демократические принципы, называя вещи своими именами. Потому что кто это сделает, если не мы. Мы несем ответственность перед историей, и этим все сказано».