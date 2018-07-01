В Хабаровском крае уголовница зарезала хахаля-уголовника

В селе Виноградовка Хабаровского района 31-летняя дамочка пила-расслаблялась в частном доме со своим хахалем. Питие-расслабение изредка сопровождала короткими фразами: попробуй из 300-т слов словарного запаса, не считая матов, выбрать что-нибудь соответствующее обстановке и нахлынувшим чувствам.

В какой-то миг мужчина неожиданно сказал дамочке, что уходит от нее, так как нашел подругу получше и влюбился в нее, встал из-за стола и начал собирать вещи.

Пьяная дамочка стала орать, мешать собирать вещи. Вспыхнула, в ходе которой женщина схватила нож и дважды ударила сожителя в живот и грудь. От полученных травм 28-летний потерпевший скончался на месте.

В ходе следствия женщина дала признательные показания, раскаялась. Еа заключили под стражу. Стоит отметить, что обвиняемая и потерпевший ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления, официально нигде не работали.