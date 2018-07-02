В Хабаровском крае прошел эвенский праздник первой кеты

В поселке Охотск Хабаровского края юные жители показали умение в приготовлении ухи, зрители продегустировали настоящий таежный чай и национальные блюда.

Праздник первой кеты – один из важнейших древних праздников коренных жителей Севера. Суровые условия проживания воспитали в эвенском народе чувство благодарности к природе и ее дарам, поэтому это мероприятие неразрывно связано с благодарением тому, что дает природа.

Под завораживающие песни и танцы с бубнами, рыбаки приносят подношения огню и проходят обряд очищения от злых духов. Тут же проводился конкурс национальных угощений, выставка прикладного искусства, выступления национальных творческих коллективов, игры и состязания.

«А рыба большая, в Сибири такой нет, по их языку кумжа, голец, кета, горбуня, столько её множество, только невод запустить и с рыбою никак не выволочь. А река быстрая, и ту рыбу в той реки быстредью убивает и вымётывает на берег, и по берегу лежит много, что дров, и ту лежачую рыбу ест зверь, выдры и лисицы красные», - так в январе 1646 года докладывал якутскому воеводе Василию Пушкину казак Колобов, первым вернувшийся в освоенные русскими районы с берегов Охотского моря.

Издавна на побережье Охотского моря во время нерестового хода лосося таежные эвены и другие коренные народы Севера собирались вместе, чтобы заготовить на зиму юколу - вяленую рыбу.

Эвены с почётом встречали первую рыбу. После долгой, нередко голодной зимы, люди надеялись на большие подходы рыбы, которая даст возможность и самим вдоволь наесться и заготовить впрок разнообразные блюда.

Северяне рыбу и вялили и сушили, и заквашивали, и, отварив, толкли для будущей просушки, а позже стали её солить и коптить.

Удачливым и трудолюбивым удавалось хорошо обеспечить себя рыбными припасами на зиму

А рыба и сегодня остаётся одним из главных продуктов питания. Чтобы лето было рыбным, наши предки считали обязательным достойно встретить первую рыбу, чтобы те косяки, которые идут за ней, знали, что в этих местах живут хорошие, гостеприимные и добрые люди.

Кульминацией праздника - обряд, суть которого заключается в том, чтобы с помощью ритуальных действий заманить рыбу в Охотские реки

Кету, очищенную от мякоти так, что голова, кости, плавники и хвост составили единое целое, на большой веревке, туго сплетенной в косу из зелёной травы, вели вверх по течению реки, выкрикивая при этом слова на родном языке, чтобы рыбы было больше.

Смысл обряда заключается в том, чтобы с помощью ритуальных действий заманить рыбу в северные реки и обеспечить её добычу в течение всего летне-осеннего сезона. Раньше, если обряд производился у себя на рыбалке, рыбий остов заносили в жилище и вешали на перекладину, расположенную над домашним очагом.