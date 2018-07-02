Хабаровчане молитвенно поддержали сохранение семейных ценностей

В Хабаровске был совершен молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Помощница в родах» в храме святого преподобного Серафима Саровского.

Так прихожане поддержали Всероссийскую акцию «Подари мне жизнь!», которую ежегодно проводит Фонд социально-культурных инициатив проводит в России.

Информационно-просветительская акция направлена не только на предотвращение абортов, одной из ее основных задач является сохранение семейных ценностей и традиций.

По окончании краткого богослужения священник тепло поблагодарил верующих за молитвенную поддержку благого начинания.