В Хабаровск полицейские расстреляли ночного гонщика

В Хабаровске ночью стражи правопорядка обратили внимание на «Ниссан Серену» в районе «Дальэнергомаша», рядом с общежитием. Сотрудники ДПС заподозрили шофера микроавтобуса в нетрезвом вождении и попытались его остановить.

Началась погоня. Сотрудник ДПС применил оружие. Выстрелов было семь: два предупредительных, остальные – в машину подозреваемого.

Водитель гнал по улицам, не обращая внимания на сигналы светофоров, чуть не сбил двоих пешеходов, а на стыке улиц Некрасова и Первомайской врезался в дорожный знак.

Когда машина остановилась, из «Ниссана» выскочил пассажир и пустился наутек. Полицейские его поймали, и мужчина попытался оказать сопротивление. Мужчина рассказал, что сидевший за рулем товарищ крикнул: «Едем умирать».

Шофер «Серены» в это время включил задний ход, ударив подпиравшую его патрульную машину, и снова помчался вперед, повредив еще и припаркованную «Тииду».

Остановили беглеца на Амурском бульваре. Он бросил микроавтобус и пытался спрятаться в кустах. 40-летний хабаровчанин старательно изображал недоумение, заявив, что просто шел в гости к другу.Нарушителя отправили в спецприемник, а его пассажира – в отдел полиции, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».