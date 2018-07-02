В Хабаровске рыбаки обнаружили детский труп

В Хабаровске на речной косе около Северного микрорайона рыбаки обнаружили детский труп.

11-летний мальчик пропал 25 июня, купаясь вместе с приятелями в амурской протоке в районе Красной речки.

Мальчик пропал еще 25 июня, когда купался с друзьями, и прямо у них на глазах его унесло течением.

МЧС России по Хабаровскому краю напоминает, чтобы избежать несчастных случаев при купании, необходимо соблюдать правила

- Не купайтесь и тем более не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте за буйки;

-Не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам;

-Не е используйте надувные матрасы или камеры для плавания

- Не купайтесь в нетрезвом виде;

-Обязательно научите плавать ребенка, а находясь вблизи воды не оставляйте детей без присмотра.