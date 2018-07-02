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В Хабаровске рыбаки обнаружили детский труп
В Хабаровске на речной косе около Северного микрорайона рыбаки обнаружили детский труп.
11-летний мальчик пропал 25 июня, купаясь вместе с приятелями в амурской протоке в районе Красной речки.
Мальчик пропал еще 25 июня, когда купался с друзьями, и прямо у них на глазах его унесло течением.
МЧС России по Хабаровскому краю напоминает, чтобы избежать несчастных случаев при купании, необходимо соблюдать правила
- Не купайтесь и тем более не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте за буйки;
-Не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам;
-Не е используйте надувные матрасы или камеры для плавания
- Не купайтесь в нетрезвом виде;
-Обязательно научите плавать ребенка, а находясь вблизи воды не оставляйте детей без присмотра.
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