Хабаровский край: Как мальчик Ваня полюбил птиц

Варвара Швалова, 13 лет. Экологическое объединение «Мы вместе», Хабаровский муниципальный район

Однажды зимой в кормушке сидели синица и воробей. К кормушке подошёл мальчик Ваня и выстрелил в птиц из рогатки. Когда птицы улетели, он, смеясь, разломал кормушку.

— Да как так можно! — возмутился воробей. — Я бы на него посмотрел, если бы у него так нагло еду бы отобрали и из рогатки пуляли.

— Вот именно, — поддержала его синица. — Хорошо ему, наверное, он дома на всем готовом живет и радуется, ни голода, ни холода не испытывает. Вот возьмем и улетим отсюда, и погибнут все деревья от вредителей.

Но тут в их беседу вмешался кот, наблюдавший за ними все это время.

— Чего расчирикались? — спросил кот. — Этот Ваня и мне хорошо знаком: то из рогатки пульнет, то за хвост потаскает, то за усы, а иногда и пнет. От обиды чуть не плачу, а справиться с ним не могу. Что делать? Не знаю! Хоть с вами лети. Да разве ж это возможно! Слышал я, что в соседней школе есть и добрые ребята, они и покормят, и погладят, только у них сейчас уроки, надо подождать.

И правда, как только прозвенел звонок, прибежали ребята из школы и увидели сломанную кормушку, испуганных птиц и замученного кота. Животные поделились с ними своей бедой и рассказали, кто так безобразничает в округе.

А тут и сам виновник появился. Ребята спросили:

— Ваня, зачем ты это делаешь?

— А просто делать нечего, — ответил он.

— Да как ты можешь! Ведь в такую стужу птицы голодные могут замерзнуть, а ведь без них вредные насекомые все листья и плоды на деревьях уничтожат!

— Ладно, я больше не буду так делать.

Дети не поверили Ване. Каково же было их удивление, когда на следующий день они увидели новую кормушку, наполненную зерном. Сюда снова стали прилетать и синицы, и воробьи, и поползни, и гаички. Они весело щебетали и благодарили ребят.

А весной Ваня сам предложил ребятам повесить в саду скворечники. Вскоре там весело защебетали птенцы, а вокруг цвели яблони, сливы и груши. А кота Ваня забрал к себе домой и назвал его Мурзиком.

P.S. На страницах «МД XXI век» - сочинения, сказки, рисунки ребят - участников творческого конкурса «Бережем Планету вместе», который в феврале этого года проводил Хабаровский краевой центр развития детей и юношества. В конкурсе 2018 года приняли участие 755 ребят из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Охотского, Ульчского, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванского, Солнечного, Хабаровского районов.

Детские экологические сказки собраны в красочный сборник, который на днях выйдет в свет. Издание адресовано воспитателям, педагогам дополнительного образования, учителям образовательных учреждений и может быть использовано для занятий по экологии и окружающему миру с детьми разного возраста, ведь сказки помогают воспитывать в детях чувство любви к природе, чувство ответственности за мир вокруг и показывают красоту родной земли, делают занятия более интересными.