Таро: Карта недели для хабаровчан – «Награда»

Переживания хабаровчан сменяются мыслями о будущем и текущими проблемами. То, что вы пережили, было невыносимым, но все уже позади.

К тому же вас ждет получение подарка или денежного вознаграждения. Возможно, ваш должник вскоре вернет долг, намеченная сделка пройдет удачно и принесет неожиданный дополнительный доход.

Овен – «Опыт»

Вас жестоко используют, играя вашими чувствами и неуверенностью в себе. Вы прикладываете больше усилий, чем того требует дело. Вам нужно действовать не на основе эмоций, а на основе полученного опыта.

Телец – «Удача»

На этой неделе вас ждет благополучный исход финансовых сделок и операций с недвижимостью. Возможно, подвернется удачная возможность вложить или приумножить свой капитал.

Близнецы – «Здоровье»

Ваша привычка достигать цели любой ценной существенно сказывается на здоровье - возможны проблемы с позвоночником, опорно-двигательной системой и сердцем. Вы должны помнить, что работа - это не единственный аспект вашей жизни, она была есть и будет, а здоровье, увы, не вернешь.

Рак – «Тревоги»

Ваша работа больше не так ценится, как ранее, и вы вынуждены бросать дело, приносившее вам прибыль ранее. Вас терзают переживания о возможной бедности. Помните, что все, что ни происходит, - к лучшему. Новая работа принесет немалый доход.

Лев – «Интуиция»

Ваше подсознание пытается подсказать вам выход, но вы не желаете его слушать. Вы настолько увлечены своим образом жизни, нуждами других, что сознательно ущемляете свои собственные. Прекратите жить ради других, позаботьтесь о себе, отдых пойдет вам только на пользу.

Дева – «Отношения»

Сильный и умный мужчина может помочь вам советом. Есть шанс познакомиться с интересными и полезными людьми. Совсем скоро вас ждет любовное приключение, которое, возможно, закончится браком.

Весы – «Испытание»

На вашем пути последнее испытание, в котором необходимо проявить стойкость и постоять за свои интересы. Возможно, в прошлом вам нанесли урон и теперь, вместо того чтобы расслабиться, вы то и дело занимаете оборонительную позу.

Скорпион – «Сражаться»

Ваши нервы на пределе, действия решительны и иногда спонтанны. Ситуация, которая ввела вас в это состояние, в скором времени разрешится. Сейчас вам необходимо сражаться, бороться за свои права и имущество.

Стрелец – «Перемены»

В вашей жизни вскоре произойдут значительные перемены, они могут быть как хорошими, так и плохими. Так или иначе, что-то в вашем обыденном укладе изменится.

Козерог – «Ожидание»

Вы сделали свой выбор, наберитесь терпения и наблюдайте, как события развиваются теперь. Прессинг ослабевает, и вы наконец-то можете вздохнуть полной грудью.

Водолей – «Реализация»

Вы не используете свои знания и умения в полной мере, это может впоследствии привести к трудностям. Возможно, для реализации задуманного вам не хватает знаний или практики.

Рыбы – «Предложение»

Новое знакомство принесет чувство влюбленности. Этот человек действительно завоюет ваше сердце. Возможно, вас ждет интересное предложение, от которого вы не сможете отказаться.