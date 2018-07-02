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В Хабаровском крае разыскивают сторожа
В Хабаровском крае 21-летний житель города Советская Гавань Советской Гавани Семен Шантура четыре дня проработал сторожем в 72 километрах от поселка Ванино в дорожно-ремонтной фирме и исчез. Последний раз его видели, 16-го июня идущим в тайгу.
По словам супруги, Семену Шантуре никто не угрожал, со здоровьем все в порядке. За исключением того, что он глухой на правое ухо. Парень худощавого телосложения, волосы русые, на лице небольшая бородка. Был одет в желтый пуховик, серое трико, синие кроссовки.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Семена Шантуры, просят сообщать по телефонам 8 909 857 63 00, 8 914 195 55 99, 8 924 410 16 60
Семена Шантура ждет молодая жена и сын. Малышу всего год и девять месяцев.
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