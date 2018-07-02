Шпорт: Речники демонстрируют высокий профессионализм

В Хабаровском крае это более 7 тысяч человек отмечают профессиональный праздник - День работников морского и речного флота

Морской и речной флот - одна из передовых отраслей экономики Хабаровского края. В навигацию 2017 года предприятиями водного транспорта перевезено более 320 тысяч пассажиров! В этом году речники демонстрируют высокий профессионализм, работая в непростых условиях низкого уровня Амура.

Отдельных слов благодарности заслуживают работники портов края. Только за пять месяцев этого года через водные ворота перевезено почти 18 млн тонн грузов. Хорошие показатели у крупнейшей морской гавани региона: Ванинский морской торговый порт переработал уже более 70% общего объема грузов.

Благодарю экипажи судов, судоремонтников и работников портов, ветеранов водного транспорта за большой вклад в социально-экономическое развитие края, за добросовестный труд, любовь к профессии!

Уверен, модернизация флота, сохранение традиций трудовых коллективов отрасли и развитие новых грузопассажирских линий помогут работникам отрасли справиться с задачами любой сложности и обеспечить перевозки.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, успехов в этом важном деле. А тем, кто встречает праздник в пути, – счастливого плавания и возвращения к родным берегам!

Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края.