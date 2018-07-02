Новости
Шпорт: Речники демонстрируют высокий профессионализм
В Хабаровском крае это более 7 тысяч человек отмечают профессиональный праздник - День работников морского и речного флота
Морской и речной флот - одна из передовых отраслей экономики Хабаровского края. В навигацию 2017 года предприятиями водного транспорта перевезено более 320 тысяч пассажиров! В этом году речники демонстрируют высокий профессионализм, работая в непростых условиях низкого уровня Амура.
Отдельных слов благодарности заслуживают работники портов края. Только за пять месяцев этого года через водные ворота перевезено почти 18 млн тонн грузов. Хорошие показатели у крупнейшей морской гавани региона: Ванинский морской торговый порт переработал уже более 70% общего объема грузов.
Благодарю экипажи судов, судоремонтников и работников портов, ветеранов водного транспорта за большой вклад в социально-экономическое развитие края, за добросовестный труд, любовь к профессии!
Уверен, модернизация флота, сохранение традиций трудовых коллективов отрасли и развитие новых грузопассажирских линий помогут работникам отрасли справиться с задачами любой сложности и обеспечить перевозки.
Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, успехов в этом важном деле. А тем, кто встречает праздник в пути, – счастливого плавания и возвращения к родным берегам!
Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 421
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 003
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 048
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 944
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136