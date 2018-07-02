В Николаевском районе Хабаровского края план по строительству жилья выполнили на 103 %

В Хабаровском крае на 103 % выполнили в Николаевском районе план по вводу жилья. Такие цифры привел глава района Анатолий Леонов.

«Мы построили за год шесть трехэтажных домов многоквартирных и переселили 155 семей из аварийного жилого фонда жилого. Конечно, по объему не сравнить с Хабаровском и Комсомольском. Но вообще раньше был период - лет десять мы ничего не строили. А сейчас мы каждый год строим жилье», - рассказал Анатолий Леонов.

По словам главы муниципалитета, строительный бум начался после наводнения 2013 года, когда в Николаевском районе начали строить жилье для «подтопленцев». После этого стали вводить в эксплуатацию ранее недостроенные многоквартирные дома. В итоге в 2017 году Николаевский района занял второе место в Хабаровском крае по введенному в эксплуатацию жилью (в перерасчете на одного жителя).

«В этом году мы должны сдать 90-квартирный дом. Сейчас достраивается ещё один 72-х квартирный дом, сдача на следующий год. Хотя подрядчик говорит: сдам в этом году. Если сдаст - это хорошо», - рассказал Анатолий Леонов.

Между тем, в Николаевском районе предстоит заменить еще около 11 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Это жилой фонд, признанный аварийным после 2012 года. Соответственно, он попадает во второй этап федеральной программы.

«У нас программа сформирована, определенны дома, признанные в установленном порядке аварийными. Участки земельные сформированы. Как только отмашка от правительства - мы готовы принять участие активное. Научились строить и сдавать, поэтому у всех есть желание большое построить», - рассказал Анатолий Леонов.