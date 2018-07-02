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В Хабаровске будут соревноваться дети-креаклы
В Хабаровске ищут креативных детей от 4-х до 13-ти лет, которые умеют делать самые обычные вещи лучше всех! Конкурс пройдёт в рамках общегородского детского праздника, который состоится 7 июля в парке им Гагарина. Начало в 17.00.
Участвовать и победить в этом мероприятии может каждый ребёнок!
Для этого нужно просто показать, на что он способен.
- возможно, он умеет петь голосами птиц или животных?
- или он настолько гибкий, что может завязать себя в узел?
- может он на ходу сочиняет небылицы или стихи?
«Вашему ребёнку есть, что показать! Так зачем прятать свои таланты?
Конкурс «Самый способный ребёнок Хабаровска» - это арт - площадка, где каждый может проявить свои способности, и показать это на сцене!», - рассказали организаторы праздника.
Заявки на участие принимаются по электронной почте tvorcheskiikhabarovsk@mail.ru с приложением видеозаписей. Участие - абсолютно бесплатное!
Во время праздника всех присутствующих ожидают игры, конкурсы и сладкие призы.
Все подробности в аккаунте Instagram @hochu_mogu27
Контактный телефон: 8 929 401 77 44
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