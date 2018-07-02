В Хабаровске будут соревноваться дети-креаклы

В Хабаровске ищут креативных детей от 4-х до 13-ти лет, которые умеют делать самые обычные вещи лучше всех! Конкурс пройдёт в рамках общегородского детского праздника, который состоится 7 июля в парке им Гагарина. Начало в 17.00.

Участвовать и победить в этом мероприятии может каждый ребёнок!

Для этого нужно просто показать, на что он способен.

- возможно, он умеет петь голосами птиц или животных?

- или он настолько гибкий, что может завязать себя в узел?

- может он на ходу сочиняет небылицы или стихи?

«Вашему ребёнку есть, что показать! Так зачем прятать свои таланты?

Конкурс «Самый способный ребёнок Хабаровска» - это арт - площадка, где каждый может проявить свои способности, и показать это на сцене!», - рассказали организаторы праздника.

Заявки на участие принимаются по электронной почте tvorcheskiikhabarovsk@mail.ru с приложением видеозаписей. Участие - абсолютно бесплатное!

Во время праздника всех присутствующих ожидают игры, конкурсы и сладкие призы.

Все подробности в аккаунте Instagram @hochu_mogu27

Контактный телефон: 8 929 401 77 44