Хабаровчан бесплатно накормят татарским пловом

В Хабаровске 8 июля пройдет юбилейный 15-й Сабантуй на набережной около стадиона имени Ленина.В этом году гостей праздника угостят татарским пловом. Будет приготовлена 1001 порция.

Говорят, что рецептов плов очень много. Но татарского плова только один. Готовить его нужно в казане. Замочить рис в холодной, но не ледяной воде, и не в горячей, так как он получится вязким. Обжариваем кусочки баранины на свиной силе в казане. Тушим овощи, зелень на выбор. Все теперь складываем в казан и рис и овощи. Добавляем куркумы и чернослива. Все тушим и приятного аппетита! Не хотите сами готовить? Добро пожаловать на Сабантуй! Там его можно будет отведать совершенно бесплатно!

Если вернуться к Сабантую, то в программе: « Восточный базар» с татарскими выпечкой и сладостями Вы сможете поучаствовать в состязаниях в Татарской борьбе -Кореш!!

Помимо дегустации национальной кухни, для хабаровчан и гостей города - концерт артистов из Республики Татарстан, Приморья и Хабаровска, татарская борьба Кореш, народные забавы и конкурсы, игры для детей. Много призов и наград.

Рахим итегез! Добро пожаловать!!!