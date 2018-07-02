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Хабаровские корабелы отметили 65-летие завода
29 июня второй год в нашей стране отмечается День кораблестроителя. Для работников Хабаровского судостроительного завода это двойной праздник потому, что 29 июня 1953 года был официально открыт завод
№ 151, ставший в наши дни акционерным обществом в составе Объединенной судостроительной корпорации.
"За 65 лет работы со стапелей завода сошло более 350 кораблей и судов разных классов и назначений для Военно-Морского Флота Российской Федерации и зарубежных заказчиков, Пограничной службы ФСБ Российской Федерации, гражданского и рыболовецкого флота, - отметил в своем поздравлении коллектива начальник управления обрабатывающих отраслей промышленности краевого министерства промышленности и транспорта Алексей Абросимов. - Специалисты Хабаровского судостроительного завода вместе с корабелами Амурского судостроительного, 179-го судоремонтного заводов, завода судового машиностроения им. Горького вносят весомый вклад в обеспечение государственных интересов России".
На торжественном собрании присутствовали корабелы нескольких поколений, самому старшему - Макарову Николаю Афанасьевичу 94 года. Участник Великой Отечественной войны, ветеран труда возглавляет ветеранскую организацию и музей трудовой славы завода.
Принимала благодарности от руководства завода и молодежь, успешно владеющая профессиональными компетенциями. Буквально в эти дни на родной завод вернулись специалисты, выполнявшие на Астраханском судостроительном заводе "Лотос" работы по алюминию.
"Мы верим, что у завода есть будущее, - поздравил коллег исполняющий обязанности генерального директора завода Александр Гордеев. - Потому что имеем уникальный опыт создания судов на воздушной подушке "Мурена" и готовы приступить к их строительству вновь, подтверждаем готовность выполнить заказы для рыбопромыслового, гражданского флота, Министерства обороны страны".
Сегодня завод переживает не лучшие времена, перейдя на четырехдневную неделю, но есть основания смотреть в будущее с оптимизмом. Представитель общественного совета при министерстве промышленности и транспорта края Александр Максименко пожелал кораблестроителям встретить 66-летие завода почетными грамотами за труд и солидными премиями.
Напомним, сегодня на Хабаровском судостроительном заводе строятся тяжелые морские причалы по заказу Министерства обороны, пассажирские суда СВП-50 и проекта А45-2 при поддержке Правительства края. На Амурском судостроительном заводе ведется строительство корветов для Военно-Морского Флота России, судов снабжения по заказу компании "Газфлот", морских автомобильно-железнодорожных паромов ледового класса для транспортного сообщения с островом Сахалин.
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