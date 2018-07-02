Комсомольский корвет «Громкий» передадут в этом году Тихоокеанскому флоту

В Комсомольске-на-Амуре с рабочей поездкой побывал Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов. Он проверил ход исполнения гособоронзаказа на предприятиях города. Вице-премьера сопровождали Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и новый заместитель министра обороны по вооружениям Алексей Криворучко.

Они осмотрели производственные площади Амурского судостроительного завода и ознакомились с ходом работ на строящихся для ВМФ корветах. Было отмечено, что второй по счету корвет – «Громкий» - в течение июля перейдет на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке. А уже в октябре текущего года корабль должен быть передан государственному заказчику. На заводе продолжается строительство еще двух кораблей такого же класса.

Также на АСЗ под председательством Юрия Борисова состоялось совещание по вопросам загрузки производственных мощностей предприятий Комсомольска-на-Амуре. Зампред правительства РФ отметил, что важнейшими направлениями должны стать долгосрочные контракты, диверсификация производства и увеличение объемов выпуска гражданской продукции.

Кроме того, гости посетили Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина. Предприятие без сбоев выполняет гособоронзаказ. Как сообщил заместитель министра обороны, в настоящее время продолжаются испытания самолета Су-57 с двигателем второго этапа. Первую партию новейших машин пятого поколения Минобороны ожидает получить уже в 2019 году.

«На сегодняшний день все готово к заключению контракта на поставку двух самолетов Су-57, которые проходят завершающие этапы испытаний. Авиационный комплекс, в том числе и с учетом испытаний в Сирии, полностью подтвердил заданные характеристики», - отметил Алексей Криворучко.