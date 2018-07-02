Праздник дружбы народов прошел в Хабаровской школе № 51

В средней школе № 51 г. Хабаровска им. Михаила Захаровича Петрицы с поддержкой и участием Ассоциации народов Дальнего Востока прошел праздник Дружбы народов.

Он был организован для воспитанников городских летних оздоровительных лагерей Краснофлотского района. На нем в качестве почетного гостя присутствовала депутат Законодательной Думы Хабаровского края, заместитель председателя постоянного комитета по социальной поддержке населения и здравоохранению Ирина Белова. Долгое время Ирина Валентиновна работала директором школы № 5, и традиция проводить праздник была основана при ней.

Обычно праздник проводили на свежем воздухе, но в этот раз погода заставила всех переместиться в актовый зал школы. Гостями праздника стали члены общественных организаций и национальных общин. На празднике дети смогли познакомиться с основами культуры нанайцев, узбеков, киргизов, армян, украинцев, корейцев, японцев, цыган, татар, немцев, казаков, русскими национальными традициями.

В первой части праздника всех присутствующих ждал концерт. С приветственными словами выступили заместитель мэра города Хабаровска, глава Кировского района Ирина Шапиро и депутат Законодательной Думы края Ирина Белова. Программа концерта поразила присутствующих красочностью и разнообразием номеров. С зажигательными танцами выступили национальные ансамбли армян, цыган, нанайцев, русские народные коллективы. Представители Армении, Узбекистана, нанайского и цыганского народов подарили зрителям прекрасные песни.

После концерта все гости смогли поучаствовать в мастер-классах от каждой национальности. Детям предлагали научиться плести венки, написать свое имя иероглифами, станцевать цыганочку, узнать азы татарского языка и многое другое. Но самое главное, что дети освоили истину - в РФ проживают народы с различной культурой. Мы разные. В этом наша сила. И вместе мы непобедимы.

«Проведение подобных праздников чрезвычайно важно. В ходе их проведения дети понимают, что другие культуры живут не только на страницах учебника, но и вокруг нас, а может быть даже за соседской стенкой. Здесь ребята учатся уважать традиции других народов, не опасаться их, а жить с ними в мире и согласии», - поделилась своими впечатлениями от праздника Ирина Белова.