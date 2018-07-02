Соцстрах раздает деньги предприятиям Хабаровского края

Хабаровское региональное отделение ФСС РФ принимает заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер в счет страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве, в том числе в форме электронного документа с использованием портала госуслуг.

Выделенные средства расходуются на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение средств индивидуальной защиты(СИЗ), санаторно-курортное лечение и другое. Наиболее популярны у работодателей: проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение защитной спецодежды для сотрудников и аптечек для оказания первой помощи, проведение медосмотров.

Финансирование осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными Приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н, в которые с января 2018 года внесены существенные изменения.

Право на финансовое обеспечение имеют все страхователи независимо от формы собственности, вида деятельности и численности, если они в предыдущем году осуществляли хозяйственную деятельность. Финансовому обеспечению подлежат расходы страхователя на 12 мероприятий по охране труда, указанных в Правилах. Для каждого мероприятия Правилами определены документы, обосновывающие необходимость проведения этих мероприятий.

Очень существенное изменение внесено в перечень документов, представляемых с заявлением по приобретению СИЗ.

В счет страховых взносов в 2018, как и в 2017 году, принимаются расходы на приобретение спецодежды, обуви и других СИЗ, изготовленных на территории Российской Федерации.

Но кроме копий сертификатов (деклараций) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты", с заявлением необходимо представлять еще и копии заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, выданных Минпромторгом в отношении выбранных для финансирования в счет страховых взносов СИЗ.

Заключение является обязательным документом при подаче заявления и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.05.2017 № 550 действительно в течение 1 года со дня его выдачи. Перечень выданных заключений размещен в открытом доступе на сайте Минпромторга. Истечение срока действия заключения является основанием для исключения информации о соответствующем заключении из указанного перечня выданных заключений. Кроме того, уже при подаче заявления страхователь должен будет указывать дату изготовления СИЗ и срок их годности.

Следующим изменением является то, что кроме обычного обучения по охране труда по 40-часовой программе, страхователь может обучить в счет страховых взносов работников организаций, отнесенных в соответствии с действующим законодательством к опасным производственным объектам. То есть, если организация занесена в реестр опасных производственных объектов, то она должна определенные категории своих работников обучить в обучающей организации, если обучение проводится с отрывом от производства, то ФСС сможет принять расходы на их обучение в счет страховых взносов.

Сумма рассчитывается как 20% от суммы страховых взносов, начисленных страхователем за расчетный период за минусом расходов по страхованию, произведенных страхователем в расчетном периоде. А расчетный период также может быть либо предшествующий год, либо 3 предшествующих года. Обязательным условием для получения финансирования является отсутствие недоимки по уплате страховых взносов, непогашенных пеней и штрафов.

На расчет суммы за 3 предшествующих года имеют право страхователи, которые в предшествующие 2 года не обращались за мерами и имеют численность работников до 100 человек. Такие страхователи в случае получения разрешения примерно полгода, а кто-то и больше вместо того, чтобы уплачивать страховые взносы оплачивают договоры по согласованным с региональным отделением мероприятиям.

Но сумма финансового обеспечения во всех случаях не может превышать начисленные взносы текущего финансового года за минусом расходов по данному виду страхования на страховое обеспечение.

Весь механизм финансового обеспечения предупредительных мер сводится к нескольким основным этапам:

подача заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер с документами, обосновывающими необходимость финансового обеспечения до 1 августа;

принятие решения о финансовом обеспечении в течение 10 дней и направление страхователю приказа об отказе или положительном решении с согласованным планом финансового обеспечения ;

проведение страхователем запланированных и согласованных с региональным отделением предупредительных мероприятий ;

представление в региональное отделение отчета о финансовом обеспечении предупредительных мер с документами, подтверждающими целевое использование средств;

возмещение расходов, произведенных страхователем на финансирование предупредительных мер.

В 2017 году 362 работодателя края воспользовались такой возможностью и использовали 201,9 млн рублей на организацию безопасного труда своих работников. В 2018 году на эти цели планируется направить 214 млн рублей.

На сегодняшний день инвестировать средства в улучшение условий труда пожелали только 174 страхователя. Рекомендуем организациям и предприятиям не затягивать с процедурой подачи заявлений, к тому же получить данную государственную услугу, можно не покидая свое рабочее место через Единый портал госуслуг.

Информацию о поступивших заявлениях и ходе их рассмотрения можно найти на сайте регионального отделения Фонда (www.r27.fss.ru) в разделе «Страхователям».

Подача заявлений на получение такой госуслуги продлится

до 1 августа 2018 года!