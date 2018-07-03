В Хабаровске готовятся к празднованию 1030-летия Крещения Руси

В Хабаровске 28 июля молитвенно отметят День празднования памяти святого равноапостольного князя Владимира, с личностью которого неразрывно связано Крещение Руси.

22 июля программу празднования откроет спортивный фестиваль «Здравый полдень», которой начнется в 12.00 на площади Славы перед Спасо-Преображенским кафедральным собором. Организаторами фестиваля выступают Хабаровская епархия, Хабаровское региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора и спортивные федерации национальных и силовых видов спорта краевой столицы. Гостям праздника предложат принять участие в спортивно-оздоровительных мастер-классах и подвижных играх.

28 июля в 9.00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир возглавит праздничное богослужение.

В Хабаровской духовной семинарии 5 октября пройдет межрегиональная научно-практическая конференция «Крещение Руси и просвещение Дальнего Востока: история и современность», участие в которой примут представители нескольких дальневосточных епархий.

В период с июля по ноябрь в храмах Хабаровска также пройдет целый ряд мероприятий: тематические выставки, беседы, экскурсии, круглые столы, кинолектории.