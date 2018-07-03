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В Хабаровске готовятся к празднованию 1030-летия Крещения Руси
В Хабаровске 28 июля молитвенно отметят День празднования памяти святого равноапостольного князя Владимира, с личностью которого неразрывно связано Крещение Руси.
22 июля программу празднования откроет спортивный фестиваль «Здравый полдень», которой начнется в 12.00 на площади Славы перед Спасо-Преображенским кафедральным собором. Организаторами фестиваля выступают Хабаровская епархия, Хабаровское региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора и спортивные федерации национальных и силовых видов спорта краевой столицы. Гостям праздника предложат принять участие в спортивно-оздоровительных мастер-классах и подвижных играх.
28 июля в 9.00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир возглавит праздничное богослужение.
В Хабаровской духовной семинарии 5 октября пройдет межрегиональная научно-практическая конференция «Крещение Руси и просвещение Дальнего Востока: история и современность», участие в которой примут представители нескольких дальневосточных епархий.
В период с июля по ноябрь в храмах Хабаровска также пройдет целый ряд мероприятий: тематические выставки, беседы, экскурсии, круглые столы, кинолектории.
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