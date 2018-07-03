В Хабаровском крае американцы заинтересовались тиграми на Хехцире

В Хабаровском крае гостями «Заповедного Приамурья» стала группа американских преподавателей, проводивших школьную экологическую смену в Муравьевском парке, первом в России негосударственной территорий устойчивого природопользования.

- Наблюдать, как меняется их отношение к природе очень интересно,- рассказал преподаватель из Аляски.- Они начинают понимать, что природа – это целый мир, а не товар, который можно бесконечно продавать.

Владимир Андронов, директор «Заповедного Приамурья», рассказал о системе особо охраняемых природных территорий в России и об объединении заповедников и национальных парков Хабаровского края, что стало открытием для гостей и вызвало шквал вопросов.

Особый интерес гости проявили к историческим картам Большехехцирского заповедника и предложению посетить заповедник, где вновь объявились амурские тигры.

Гости посетили музей Природы заповедника и прошли по экологической тропе. С интересом слушали об обитателях заповедной территории, увидели и услышали множество птиц, полюбовались горной речкой и, конечно, захотели вернуться еще еще раз.

