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В Хабаровском крае ищут мужчину, потерявшего память
В поселке Подгорный Николаевского района Хабаровского края 23 июня пропал 38-летний Даниил Кирюхиин. У мужчины возможна потеря памяти.
Даниил ростом 172 сантиметра, стрижен налысо. У мужчины глаза голубые, телосложение крепкое. Особая примета - шрам под правым глазом.
На мужчине был футболка, трико, кроссовки.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Данииле Кирюхине, стражи правопорядка и волонтеры просят позвонить по телефонам: 7 909 871 41 36, 7 9224 112 19 90, 112
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