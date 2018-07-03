В Хабаровском крае ищут мужчину, потерявшего память

В поселке Подгорный Николаевского района Хабаровского края 23 июня пропал 38-летний Даниил Кирюхиин. У мужчины возможна потеря памяти.

Даниил ростом 172 сантиметра, стрижен налысо. У мужчины глаза голубые, телосложение крепкое. Особая примета - шрам под правым глазом.

На мужчине был футболка, трико, кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Данииле Кирюхине, стражи правопорядка и волонтеры просят позвонить по телефонам: 7 909 871 41 36, 7 9224 112 19 90, 112