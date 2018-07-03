В Комсомольске-на-Амуре едва не погиб трехлетний малыш

В Комсомольске - на – Амуре с приходом жары беспечные родители оставляют малолетних детей без присмотра. Дето, жарко, открыты окна с москитными сетками. В итоге погибают юные граждане.

Сотрудники полиции Хабаровского края обращаются к родителям с настоятельной просьбой:

Не оставляйте маленьких детей без присмотра! Отодвиньте от окон всю мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Не держите окна открытыми, если дома маленький ребенок. По возможности, открывайте их в режиме проветривания. Не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив - москитная сетка способствует трагедии, потому что ребенок чувствует себя за ней в безопасности и безбоязненно опирается на нее. Очень часто дети выпадают вместе с сетками. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования. Устанавливать фиксаторы, решетки - должны только профессионалы. Не экономьте на безопасности.

Будьте бдительны! Берегите своих детей!

Между тем, в городе трагедия. Утром из окна второго этажа дома на улице Сидоренко выпал трехлетний ребенок.

Видимо малыш встал на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал вниз.

Ребенок без сознания Скорая помощь увезла в реанимацию. Были ли дома взрослые, уточняется, - , - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на komcity



