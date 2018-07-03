Цены в Хабаровском крае: Чем дальше, тем веселее

С голубого ручейка начинается река, ну а нищета начинается с копеек. Вроде ненамного повысились цены на ЖКХ в Хабаровском крае, но с учетом и без того, мягко говоря, небогатого существования большинства жителей региона, это довольно весомый удар по семейному бюджету.

Средний рост тарифов составил 4 процента. За свет и газ люди будут платить на 3,7 процента больше.

Отопление станет дороже на 4 процента. Больше всего в цене повысится холодная вода - 5,5 процентов. Взнос на капитальный ремонт домов останется прежним — от 3 до 7,5 рублей за квадратный метр.

Между тем, в российском правительстве обсуждают повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Его взимают с бизнеса, но фактически выплачивают потребители.

Эксперты ожидают, что подорожают все товары, за исключением тех, на которые цены устанавливаются административным образом. В случае отмены льготной десятипроцентной ставки сильнее всего подорожают продукты питания и лекарства, так как НДС на них вырастет в два раза.

Повышение НДС на два процентных пункта, как считают эксперты, ускорит рост цен до 9% . стоит отметить, что доходы населения падают четвертый год подряд.

Говорят, что все это повышение необходимо, чтобы найти деньги на выполнение нового «майского указа» Владимира Путина, который поручил к 2024 году повысить безопасность и качество автомобильных дорог и инфраструктуры, обеспечить рост численности и продолжительности жизни населения, а также заняться развитием «цифровой экономики».

И еще один "приятный подгон". Общественный совет Минстроя РФ предложил законодательно запретить подключать в мороз к теплу должников до полного погашения задолженности. При этом долги жителей региона за тепловую энергию и прочие коммунальные услуги растут все быстрей по мере снижения доходов граждан и повышения тарифов ЖКХ.