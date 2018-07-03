Хабаровский край: Дешевой навагой по дорогущему лососю

В Хабаровском крае говорят, что путина в этом году хорошая: горбуши много. Появилась она и на прилавка - свеженькая, по 200 -250 рублей за килограмм. Одна рыбина тянет до 350 рублей. Тут и призадуматься можно: а не купить ли лучше колбасы?

Появилась на прилавках и кета. Гостью с Камчатки продают по 380 рублей за килограмм.

По предварительным данным в этом году в рамках проекта «Доступная рыба», планируют поставить в магазины региона около 387 тонн горбуши и кеты. Может тогда она подешевеет.

Зато навагу продают по 54 рубля за килограмм. Хоть что-то приятное этим летом, помимо победы российских футболистов над испанцами. Так что налетай, подешевело.