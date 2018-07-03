Новости
Хабаровский край: Дешевой навагой по дорогущему лососю
В Хабаровском крае говорят, что путина в этом году хорошая: горбуши много. Появилась она и на прилавка - свеженькая, по 200 -250 рублей за килограмм. Одна рыбина тянет до 350 рублей. Тут и призадуматься можно: а не купить ли лучше колбасы?
Появилась на прилавках и кета. Гостью с Камчатки продают по 380 рублей за килограмм.
По предварительным данным в этом году в рамках проекта «Доступная рыба», планируют поставить в магазины региона около 387 тонн горбуши и кеты. Может тогда она подешевеет.
Зато навагу продают по 54 рубля за килограмм. Хоть что-то приятное этим летом, помимо победы российских футболистов над испанцами. Так что налетай, подешевело.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 432
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 010
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 049
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 948
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136