В Хабаровске таксист-уголовник проломил голову пассажиру

В Хабаровске 27 марта горожанин сел в салон подъехавшего по заказу такси. Проехав несколько метров, водитель стал настаивать в грубой форме, что бы пассажир немедленно расплатился.

Пассажир возмутился, таксист заявил, чтобы он вышел из автомобиля. Водителю показалось, что пассажир слишком громко хлопнул дверью. Он выскочил, подбежал к гражданину и ударил его по голове.

Гражданин упал и ударился головой об асфальт. В результате ушиб головного мозга и линейный перелом лобной кости, что по степени тяжести квалифицируется в совокупности как тяжкий вред здоровью.

Кстати, 43-летний таксист ранее привлекался к уголовной ответственности.

Прокуратура уголовное дело направила в мировой суд Железнодорожного района. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.