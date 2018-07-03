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В Хабаровске таксист-уголовник проломил голову пассажиру
В Хабаровске 27 марта горожанин сел в салон подъехавшего по заказу такси. Проехав несколько метров, водитель стал настаивать в грубой форме, что бы пассажир немедленно расплатился.
Пассажир возмутился, таксист заявил, чтобы он вышел из автомобиля. Водителю показалось, что пассажир слишком громко хлопнул дверью. Он выскочил, подбежал к гражданину и ударил его по голове.
Гражданин упал и ударился головой об асфальт. В результате ушиб головного мозга и линейный перелом лобной кости, что по степени тяжести квалифицируется в совокупности как тяжкий вред здоровью.
Кстати, 43-летний таксист ранее привлекался к уголовной ответственности.
Прокуратура уголовное дело направила в мировой суд Железнодорожного района. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.
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