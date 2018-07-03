Знай наших: Хабаровчанка заняла сразу три первых места в международном конкурсе

Работы хабаровчанки Инны Ткачева заняли три первых места в номинации конкурса «Абстракция в декоративно-прикладном искусстве» на Международной выставке «Фестиваль Абстракции».

1 место - перстень «Слои пространства»

2 место - перстень «Агатовый фрегат»

3 место - комплект «Звенящее молчание»

Стоит напомнить, что Инна-Ткачева - ученица Алексея Бабурова, знаменитого хабаровского ювелира, единственного из Хабаровского союза художников, чьи работы, находятся в основных фондах Государственного Эрмитажа.

Международная выставка «Фестиваль Абстракции» проходила в Москве на нескольких пространственных уровнях: двухмерные работы (картины), трехмерные предметы (мода, дизайн) и условно названное «четвертое измерение».