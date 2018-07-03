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В Хабаровске на зебре нашли женский труп
В Хабаровске ранним утром прохожие обнаружили труп женщины, лежащий на пешеходном переходе перекрестка улиц Волочаевская и Гамарника. В пяти метрах полицейские нашли разбитую бутылку красного вина.
Стражи правопорядка не исключают, что пьяная хабаровчанка упала и уснула посреди дороги.
Судя по следам на теле, машина проехала по уже лежавшей на асфальте женщине, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
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