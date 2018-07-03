Новости
В Хабаровском крае детям нищих помогут собраться в школу
В Хабаровском крае проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Организаторами акции "Помоги собраться в школу" выступают министерство социальной защиты населения края, министерство образования и науки края, а также Хабаровское краевое отделение Российского детского фонда.
Помощь семьям с несовершеннолетними школьниками будет оказана в виде одежды, обуви, канцелярских принадлежностей за счет привлеченных денежных средств и денежных средств краевого бюджета.
Кстати, информацию о случаях непосещения несовершеннолетними образовательных организаций по социальным причинам можно сообщить в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по телефону 8 (4212) 32 62 49.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 432
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 010
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 049
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 948
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136