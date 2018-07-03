В Хабаровском крае детям нищих помогут собраться в школу

В Хабаровском крае проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Организаторами акции "Помоги собраться в школу" выступают министерство социальной защиты населения края, министерство образования и науки края, а также Хабаровское краевое отделение Российского детского фонда.

Помощь семьям с несовершеннолетними школьниками будет оказана в виде одежды, обуви, канцелярских принадлежностей за счет привлеченных денежных средств и денежных средств краевого бюджета.

Кстати, информацию о случаях непосещения несовершеннолетними образовательных организаций по социальным причинам можно сообщить в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по телефону 8 (4212) 32 62 49.