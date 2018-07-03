В Хабаровском крае строительство газосжижающего завода станет «точкой роста» для Ульчского района

В поселке Де-Кастри Ульчскиого района Хабаровского края ведутся проектировочные работы для строительства газосжижающего завода, активное строительство должно начаться уже в следующем году. По мнению главы Ульчского района Федора Иващука, реализация такого крупного инвестиционного проекта на территории района, даст мощный толок в развитии муниципалитета.

«Это инвестиции, это налоги, это наш бюджет, от этого мы зависимы. Также это рабочие места, причем рабочие места на этапе строительства завода. Мы разговаривали с руководством – они будут привлекать местную рабочую силу. Не только на строительство, а потом и на обслуживание. И на производственную деятельность они берут наших», - рассказал глава Ульчского района Федор Иващук.

Стоит отметить, что при выборе места для строительства будущего газосжижающего завода, инвестор выбирал между поселком Де-Кастри и побережьем Сахалина.

«Долго решался вопрос, где будет строиться этот завод - на Сахалине или всё-таки в Ульчском районе. Карта упала на наш район. Видимо, они просчитали свои положительные моменты, выгоду, транспортное сообщение. И выбрали нас», - рассказал Федор Иващук.

Инвесторами выступают компании «Роснефть» и Exxon - партнеры по проекту «Сахалин-1».