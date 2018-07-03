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На инвест климат Хабаровского края влияет качество подготовки межевых и технических планов
Качество подготовки межевых и технических планов влияет на инвестиционный климат Хабаровского края. Качество подготовленных документов отражается на показателе целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».
Значения показателя по приостановкам и отказам в осуществлении кадастрового учета на конец 2017 года составили 17.65% и 7.93%, при целевом показателе – 18% и 10% соответственно. На 01.06.2018 года доля приостановок снизилась незначительно на 0.39% и составила 17.29%, доля отказов в осуществлении кадастрового учета снизилась на 4.83% и составила 3.1% от общего числа заявлений.
Качество подготовленных документов напрямую зависит от грамотной работы кадастровых инженеров, которые непосредственно взаимодействуют с заказчиками и являются важным звеном в цепочке учетно-регистрационного процесса. Повышение уровня квалификации профессиональных участников рынка позволяет снизить количество отказов и приостановлений, а также сократить сроки постановки на кадастровой учет.
28.06.2018 года состоялся очередной семинар для кадастровых инженеров Хабаровского края, который провели специалисты Управления Росреестра и Кадастровой палаты Хабаровского края. В работе семинара также приняли участие представители администрации Хабаровского муниципального района и г. Хабаровска.
На семинаре сотрудниками Управления Росреестра по Хабаровскому краю был проведен анализ оснований для приостановок государственного кадастрового учета по решению государственного регистратора прав за первое полугодие 2018 года, обозначены полномочия Управления в сфере контроля (надзора) за саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров, указаны замечания при передаче актов согласования местоположения границ земельных участков, подготовленных в ходе выполнения кадастровых работ, в Управление Росреестра.
Начальники отделов обработки документов и обеспечения учетных действий Кадастровой палаты Татьяна Башмакова и Елена Рубан представили собравшимся анализ типичных ошибок, допускаемых кадастровыми инженерами при подготовке межевых и технических планов, актов обследования объектов недвижимости. По словам специалистов, значительное количество приостановлений связано с техническими ошибками, которые допускают кадастровые инженеры при подготовке документов. Обращено особое внимание на приостановления, связанные с нарушением кадастровыми инженерами требований законодательства. Например, нарушение порядка согласования границ смежных земельных участков, в том числе при исправлении кадастровых ошибок; при образовании земельного участка неверно определяется вид разрешенного использования земельного участка; внесение сведений о виде разрешенного использования не соответствует установленной градостроительному регламенту территориальной зоне и т.д.
По окончанию мероприятия был проведен «круглый стол», на котором кадастровые инженеры смогли задать вопросы и получить исчерпывающие ответы специалистов.
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