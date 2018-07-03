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Хабаровский край: Создание рабоче-крестьянской милиции
О реорганизации народной милиции и самых образованных сотрудниках ведомства 30-х годов прошлого столетия сегодня в проекте «Летопись Хабаровской полиции».
1922 год. С согласия Москвы на территории бывшей Дальневосточной Республики принято решение создать новую административную единицу – Дальневосточную область (ДВО), при которой власть будет принадлежать Дальневочтоному революционному комитету.
Авторитет правоохранительных органов поднимался в глазах трудового народа, в связи с чем народную милицию переименовали в рабоче-крестьянскую. Функции бывшего Министерства внутренних дел передали Отделу управления Дальревкома.
17 ноября 1922 года согласно приказу начальником Управления рабоче-крестьянской милиции Дальневосточной области назначили Евгения Лебедева. Теперь в ведении областного управления находились общая милиция, железнодорожная, водная и горная. Различались четыре вида отделов: административный, инструкторский, хозяйственно-учетный и отдел уголовного розыска.
В Дальневосточной области на каждого милицейского работника приходилось 1241 подучетный и 1905 квадратных километров. В Камчатской губернии, например, одному сотруднику милиции приходилось обслуживать полторы тысячи жителей на территории в 35 тысяч квадратных километров, что почти в два раза превышало территорию современной Бельгии. Один старший милиционер на всю Чукотку!
Если верить усредненным показателям отчетов, то можно сказать, что милиционеры-дальневосточники выглядели в ту пору интеллигентнее своих коллег в других частях России. В милиции Дальневосточной области работало в два раза больше сотрудников, имеющих высшее и среднее образование, нежели в милиции центральных губерний РСФСР. В основном личный состава пополняли бывшие юристы, военные, вчерашние выпускники инструкторских школ ДВР. В штате милиции и уголовного розыска состояло свыше 3700 человек, объединенных в 171 милицейское учреждение. Техническая оснащенность улучшалась с каждым годом. В глубинных уездах для передвижения использовались любые средства: даже ездовые собаки и олени.
В марте 1923 года начальником Управления рабоче-крестьянской милиции Дальневосточной области был назначен Леонид Проминский, который изменил и упростил структуру милиции. Он создал губернско-городские и уездно-городские управления милиции, что позволило сократить штаты на 534 чел, а количество милицейских учреждений – почти на 40.
Стоит отдельно отметить успехи Хабаровской милиции в борьбе с детской и подростковой преступностью. Тогда это называлось борьбой с беспризорностью. На 1923-1924 годы по официальной статистике насчитывалось более семи миллионов детей и подростков, лишенных родительского внимания и заботы. Из них около 180 тысяч были судимы и числились, как преступники. Беспризорностью тогда сравнивалась с национальным бедствием.
В дальневосточные города группами и в одиночку прибывали с вокзалов маленькие голодные оборванные путешественники, которые упивались своей свободой.
Для предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних и их перевоспитания на Дальнем Востоке развернули широкую сеть детских домов. Были созданы комиссии по делам несовершеннолетних. Главная роль в них отводилась работникам милиции и уголовного розыска. Они разыскивали бездомных ребят, помогали членам комиссии решать вопросы направления их в детские дома или передачи на воспитание в благополучные семьи. Также многие ребята брались под опеку строевых милицейских и армейских подразделений. Благодаря инициативе партийных, профсоюзных и комсомольских организаций милиции стали зарождаться пионерские движения.
Достижения дальневосточной милиции не остались незамеченными. 14 января 1924 года специальным постановлением были отмечены успехи Хабаровской уездно-городской милиции, коллектив которой наградили Красным Знаменем со словами: «За самоотверженную работу по борьбе с преступностью и установление законного порядка в городе.
В следующей главе «Летописи Хабаровской полиции» мы подробнее остановимся на личности первого начальника рабоче-крестьянской милиции Дальнего Востока Евгении Лебедеве.
Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю
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