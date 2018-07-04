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Николаевский район Хабаровского края приобретет два судна морского класса
Администрация Николаевского районаХабаровского края намерена закупить два судна морского класса на воздушной подушке для обеспечения пассажирских перевозок между поселками, расположенными на берегу Татарского пролива
"У нас есть на морском побережье поселения, куда от райцентра нет автомобильных дорог. Острую необходимость в приобретении пассажирских судов морского класса, чтобы обеспечить сообщение, мы неоднократно озвучивали в Правительстве края. Нам выделили деньги, и сейчас мы покупаем два судна морского класса на воздушной подушке", - рассказал глава Николаевского района Анатолий Леонов.
Суда принимают на борт до 11 человек, грузоподъемность составляет 825кг, скорость по воде – 60км/ч, по льду - 70км/. Цена одного судна 15 млн. рублей, причем доставка от производителя до Николаевска-на-Амуре уже включена в стоимость
Ранее для обеспечения бесперебойности переправы в районе Николаевска-на-Амуре было закуплено пассажирское судно на воздушной подушке.Так, этой зимой предприниматель 4 раза в неделю осуществлял коммерческие рейсы судном на воздушной подушке "Викинг", вместимостью 9 человек на основании лицензии в поселения Пуир, Нижнее Пронге и Подгорное. Транспорт был передан администрацией района на условиях аренды.
«Есть период времени - весной и осенью - когда ледостав, ледоход: тогда вообще всё прекращается. И впервые в этом году мы приобрели суда на воздушной подушке, которые встали на пассажирские перевозки. А так люди приезжали в никуда в этот период», - рассказал Анатолий Леонов.
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