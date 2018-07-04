Хабаровская дача: Холодное лето 2018-го

Спортивные штаны поверх джинсов, шерстяные носки, резиновые боты, полиэтиленовый плащ на дубленку – собираю клубнику на хабаровской даче даче в конце июня. Венчает экипировку бейсболка поверх капюшона. Вокруг – ни души, некому сделать исторический снимок, а грабли, используемые вместо селфи-палки, сын сломал еще в прошлый раз.

Такое необычное у нас лето. Огурцы притихли в бочке, выпустив пару листочков, помидоры притаились и втихомолку набирают цвет. Уж и не знаешь, что хуже – сырость (да вроде еще не хлюпает) или холод. А тут еще Интернет пугает китайскими гербицидами, что уже из ЕАО добрались до района им. Лазо. Говорят, мол, желтеют и бледнеют отдельные деревья. В нашем дачном околотке, к счастью, не вижу ничего подобного, но вот в городе, вернувшись, замечаю на аллейке из молодых кустиков один необычайно бледный, точно как на фотках из Сети. Вряд ли, думаю, гербициды добрались в центр Хабаровска. Может, есть что-то в нынешних погодах?

А то. При излишнем переувлажнении и дышать деревьям нечем, и питаться, минеральные вещества вымываются. Обеднению почвы минеральными веществами способствуют и холода.

Признаки недостатка минеральных веществ – все на лицо, то есть на листья. Не хватает азота – растение задерживается в росте, листья становятся бледно-зелеными, мелкими. Недостаток фосфора приводит к тому, что листья косточковых становятся узкими, их черешки и жилки заметно краснеют. Молодые побеги приобретают бурую окраску, а на ягодниках можно найти мелкие красно-фиолетовые листья. Недостаток калия можно определить по образовавшейся по краям листа похожей на ожог желто-бурой полосе. При остром калийном голодании листья у яблонь становятся коричневыми, у груш – черными.

Из микрoэлементов плодовые деревья чаще всего испытывaют недoстаток бора, цинка, меди и мaрганца. Мало бoра - у яблoнь будут хуже завязывaться плoды, листья разовьются мелкими и утолщенными, побеги кустятся. Отсутствует медь – на листьях образуются коричневые пятна, а листья на вeрхушках пoбегов буреют по крaям, дефoрмируются и чаще опадают. Мелкие, узкие, жесткие листья, собранные в розетки на верхушках однолетних побегов, говорят о недостатке цинка, а пестрые, с хлорозом между жилками – о недостатке марганца.

Кроме того, в условиях промозглого лета на наши сады надвигаются грибковые заболевания – мучнистая роса и гниль. Готовимся, разве мы, дачники, не экстремалы?

Ирина Северцева







