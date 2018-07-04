Хабаровск: Созидая, не разрушай

В Хабаровске подведены итоги дальневосточного регионального этапа всероссийского конкурса фотографий и рисунков «Созидая, не разрушай!». Этот проект, финансируемый из Фонда президентских грантов, реализует фонд «Устойчивое развитие» в партнерстве с государственным Дарвиновским музеем. Цель проекта – повышение экологической культуры, формирование бережного отношения к природным ресурсам и живому миру.

В региональном этапе конкурса, который провела краевая благотворительная общественная организация «Зеленый Дом», приняли участие 188 человек из самых разных уголков Дальнего Востока. Они прислали 545 фотоснимков и рисунков. Каждая из работ сопровождалась кратким эссе. Вот, например, что написал в пояснении к своему снимку Дмитрий Александрович Бондарев из Комсомольска-на-Амуре, занявший первое место в номинации «Мир в твоих руках»: «Движение «Планета тайга» уже 2 года занимается организацией и проведением культурно-экологических фестивалей на различных природных объектах Хабаровского края. В сентябре 2017 года мы проводили фестиваль на озере Амут, считающимся жемчужиной нашего региона. К сожалению, далеко не все приезжающие сюда отдохнуть увозят мусор с собой. В результате приходилось задействовать байдарки, чтобы добраться до труднодоступного мусора».

Авторы большинство представленных на конкурс рисунков – дети. Один из победителей конкурса – двенадцатилетний Александр Куянцев из города Корсаков Сахалинской области сопроводил свою работу такими словами: «…я нарисовал серых китов, которых поддерживают и защищают наши руки. Хочу привлечь внимание к важности участия в сохранении этого вида животных. Ведь сила любви – огромная сила, которая может всё!».

А девятилетняя Настя Фроленок приняла участие в конкурсе «Созидая, не разрушай!» вместе со своим отцом Александром Анатольевичем. Его снимок «Противостояние» занял второе место в номинации «Эко-Око».

- В Хабаровском крае есть прекрасный Эткиль-Янканский горный хребет, – говорит Александр Анатольевич Фроленок, – на его фоне существует свалка отходов от лесной промышленности – целые горы опилок. Я на это место возвращался раза четыре, чтобы сделать наиболее удачную фотографию. Это в районе им. Полины Осипенко, близко от дорог. Там проезжает много людей, они уже не замечают этого безобразия – привыкли к нему. Главное, ради чего, я считаю, проводятся такие конкурсы и другие экологические мероприятия – чтобы побороть в душах и в умах людей равнодушие. Самое важное, что мы можем сделать – это измениться самим и изменить своих детей.

Торжественное подведение итогов регионального этапа конкурса «Созидая, не разрушай!» проходило в зале Хабаровского Центра патриотического воспитания молодежи. Все участники получили на память красочный настенный календарь с лучшими фотографиями и рисунками, представленными на конкурс. А победители – дипломы и небольшие денежные премии. Их работы отправятся в Москву, на всероссийский этап конкурса.

Янина Кузина