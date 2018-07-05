Белоглазов: «Пенсионной» законопроект требует доработки

В Общественной палате Хабаровского края состоялось обсуждение пенсионной реформы. Участниками дискуссии стали представители региональной Общественной палаты, Законодательной думы, управления пенсионного фонда, органов исполнительной власти края, политических партий, Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов, некоммерческого сектора, общественных и молодежных объединений, а также бизнес сообщества.

Напомним, Министерство труда внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Планируется, что изменение порога выхода на пенсию произойдёт постепенно, переходный период для мужчин составит 10 лет, а для женщин – 16. Увеличиваться трудоспособный возраст будет на один год раз в два года.

«На встрече звучали разные мнения, но сошлись мы в одном: необходимость реформы давно назрела. Повышать пенсионный возраст необходимо для нужного баланса работающих граждан и пенсионеров в будущем. Но при этом изменения должны происходить с учетом мнения общественности и региональной специфики, а сам законопроект требует доработки. Так, например, отмечалось, что повышение пенсионного порога для дальневосточников либо должно проходить еще более плавно, либо не происходить вообще. Это стало бы дополнительным стимулом для закрепления населения в макрорегионе. Еще один вариант – сохранение права досрочного выхода на пенсию, которым обладают жители крайнего севера и приравненных к ним территорий, для всех дальневосточников», - отметил председатель Общественной палаты края Андрей Белоглазов.

Он подчеркнул, что сейчас рассматривается и обсуждается основа федерального закона, по итогам дискуссий региональная Общественная палата сформирует пакет предложений по внесению в документ изменений и дополнений для нулевых чтений законопроекта.

Еще один важный момент, по словам Андрея Белоглазова, – информирование населения о пенсионной реформе. В том числе, гражданам необходимо четко разъяснить, какие меры будут приняты для трудоустройства людей пенсионного и предпенсионного возраста, как данное повышение отразится на рынке труда и на размерах зарплат, от которых зависит размер пенсий.